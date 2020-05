Advierte que no determina en forma categórica que ya no se tiene riesgo de contraer la enfermedad, pero sugiere que es de menor riesgo que quien no tiene anticuerpos.

Los anticuerpos IgM indican que hubo exposición al virus en las dos semanas anteriores a la muestra.

La presencia de anticuerpos IgG e IgM de manera simultánea, indica que la enfermedad está activa.

Las pruebas serológicas aprobadas fueron elaboradas por las empresas Laboratorios Abbott, Beijing Diagret Biotechnologies y Hangzhou Biotest Biotech.

La Cofepris indicó que evaluará otras pruebas que sean sometidas para su autorización, por lo que la lista inicial se irá actualizando conforme se vayan presentando.