srael Vallarta fue devuelto ayer al penal de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Está preso desde diciembre de 2005 y, en más de catorce años, no ha sido sentenciado: ni culpable ni inocente, sólo sujeto a un tramposo y entrampado proceso penal. Salió de su celda el pasado 13, por diagnóstico de infección en vías respiratorias, cuadro compatible con Covid-19 , según un reporte oficial arrancado a base de presión pública por sus familiares y, en especial, por su esposa, Mary Sáinz.

Es dolorosamente irónico que Israel sólo haya podido salir de la cárcel rumbo a un hospital, el General de Occidente en Zapopan, Jalisco, por estar en riesgo de muerte y que seis días después haya regresado a su misma prisión donde, según diversas denuncias, hay enorme riesgo de contagios masivos. Hasta un amparo tramitaron los familiares de Vallarta para que les dijeran qué sucedía con el preso enfermo. También solicitaron intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y de la florería llamada Secretaría de Gobernación.

La esposa compartió ayer con esta columna un resumen de lo que Vallarta le dijo en llamada, luego de reingresar a Puente Grande: 1. Su situación es grave; empezó desde hace 15 días, sus defensas funcionaron bien, tuvo una crisis pulmonar y una neumonía, actualmente se encuentra delicado estable, pero necesita un cuidado especial. 2. Se encuentra aislado, con un tanque de oxígeno (4 días más). 3. Se encuentra evolucionando bien, y mi esposo Israel Vallarta hace esta petición: que el licenciado Salvador, de la Secretaría de Gobernación, lleve a través de videoconferencia la última audiencia. Que lleve al perito de la PGR para que comparezca él también y por último, dijo Israel, YA ME QUIERO IR DE LA CÁRCEL!!