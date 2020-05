▲ BOLSONARO IGNORA ALERTAS. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saluda a un niño durante una manifestación de apoyo a sus políticas y contra el aislamiento social por la pandemia. Foto Xinhua

Ombudsman Social

Asunto: en busca de su pensión

Llevo cercade 10 años sin laborar; realicé el retiro voluntario de mi Afore, que era SURA, y me comentaron que para hacer el siguiente retiro deberían transcurrir cinco años. Al pasar ese tiempo gestioné mi segundo retiro, mi cuenta ya estaba en Banorte Siglo XXI, cuando yo no hice ningún cambio a esta Afore. Quisiera retirar mis ahorros, pero me informan que estoy dada de alta en el Seguro Social, ellos no se responsabilizan de mi dinero y me piden que acuda a una clínica del Seguro Social.

Ángeles Guerrero /Los Cabos

R: Tu caso debe ser el de muchos millares de personas que en estos momentos difíciles requieren su dinero, pero se los están haciendo de agua

Twiteratti

Escribe Miguel Angel Lizama @Migueliz8. Iberdrola creyó que comprando en remate aspas que hoy no saben dónde desechar en Europa iba a hacer el negocio del siglo con los corruptos, aprovechando toda la infraestructura de la CFE sin invertir un euro. Pero llegó AMLO y se les acabó el sueño.

