ecuperar, recolectar, rescatar, reciclar, remozar, remover, reacomodar, restaurar, reparar, remendar, renovar, rehabilitar, revitalizar, reacondicionar, revalorar, reconstruir, resarcir, repartir, repensar, remediar, reflexionar, retos, replantear, reactivar, repasar, resolver, reformar, reafirmar, refren-dar, respetar, reaccionar, recapacitar, recordar, rectificar, remediar, refundar, recato, resguardarse, relajarse, reanimarse, reír.

Marco Buenrostro

Pese a estragos encierro debe ampliarse, opina

Ya se nota la desesperación por los estragos sanitarios y sociales por el Covid-19. Acusaciones por todos lados, falsos rumores. Polémica insensata. En lo personal, creo que el encierro, por lo menos debe durar dos meses más.

Las presiones económicas son letales, muy fuertes. Al capital no le importa la vida humana, sino sus utilidades. No entiendo por qué no se comprende que en este momento, más que siempre, la acumulación de dinero no sirve, ni tener varios autos en la cochera y un montón de ropa que no se usa.

También he de decir que lo típico del mexicano está a flor de piel. Personas que no creen que el SARS CoV-2 existe, que es un complot de los gobiernos, que de algo se tienen que morir y cuanta fantasía adicional. Terrible, la situación actual, donde sale a florecer toda la desigualdad social que existe en nuestro país. El 10 por ciento más rico de México concentra 64.4 por ciento de toda la riqueza del país (Global Wealth Report). Y no precisamente porque hayan trabajado muy duro.

Arturo García Alcocer

Llama a capitalinos a no bajar la guardia

Me pareció muy claro el editorial del 17 de mayo: Confinamiento, no bajar la guardia , en referencia al doctor López- Gatell, quien en su conferencia recalcó la necesidad, ante el pico de contagios actual, de no relajar el confinamiento, lo cual también fue solicitado de manera enérgica por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Pienso que tal relajamiento en la gran capital obedece a nuestra idiosincrasia, a ese innato impulso que nos caracteriza a los chilangos de rebelarnos por todo lo que atenta contra nuestra libertad y la mayoría de las veces, para justificar tal rebeldía, utilizamos la expresión ¿Qué tanto es tantito? Nada más que, en las actuales circunstancias y ante la letalidad del coronavirus, ese tantito puede significar aumentar las cuentas de contagiados o, peor, de fallecidos.

Asimismo, temo que los capitalinos no hagan caso al semáforo de riesgo para la desmovilización, vialmente hablando; no sentimos remordimiento alguno al pasarnos una señal amarilla y tampoco si es roja. Espero que esto no suceda con el semáforo de riesgo sanitario, por el bien de todos.

Benjamín Cortés Valadez

CFE, inmisericorde con los usuarios, dice

En esta época de crisis, algunos proveedores de servicios han sido conscientes y ofrecen ayudas o planes, por ejemplo el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de León, que hace sustanciales descuentos con base en el consumo, pero superan 50 por ciento. Incluso Telmex ofrece la desconexión del servicio en el negocio, excepto para llamadas de entrada, con un cargo mensual de sólo 99 pesos.