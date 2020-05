Los artistas somos los más olvidados siempre en estas situaciones. Pero aún es más grave para aquellos que somos emergentes o no tenemos aún prestigio, porque nuestras obras no están en galerías; para eso se debe tener cierta trayectoria y un nombre como marca , señala la creadora.

Obras de Helmut Newton, Manuel Felguérez, Gabriel Macotela, Chucho Reyes y Sebastián forman parte de la subasta de arte Solidaridart, que se efectuará en línea entre el 6 y el 15 de junio en apoyo a artistas plásticos que exhibían y vendían su obra en espacios públicos de la Ciudad de México y que por la actual crisis sanitaria no han podido hacerlo.

Antes de la pandemia ganaba entre 7 y 8 mil pesos al mes, pero no pago renta ni servicios; ahora he podido sobrevivir gracias al apoyo de mis padres. Varios de mis compañeros se las están viendo muy difíciles porque no tienen ingresos y deben pagar renta y todos los servicios.

La vida es el tema de la subasta Solidaridart y la convocatoria para participar se mantendrá hasta el 15 de mayo. Está abierta a profesionales y estudiantes en el campo del arte, artistas emergentes o establecidos de cualquier edad y nacionalidad.

Los interesados deberán enviar al correo electrónico [email protected] imágenes de un máximo de dos obras, ya sean pinturas, gráficos, dibujos o collages en cualquier técnica bidimensional, que no sobrepasen 50 centímetros.

Las piezas seleccionadas, en total 100, se darán a conocer el 1º de junio y se publicarán en un catálogo virtual en la página Solidaridart de Facebook. La puja se realizará desde el 6 hasta el 15 de junio en esa misma página, así como en la casa de subastas Rafael Matos, la cual apoya esta iniciativa con algunas obras, al igual que IC Galleries y galería Chopin.