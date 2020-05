Helena (Deborah Ríos), mujer marcada por los convencionalismos sociales y religiosos, vuelve a ver a su hijo menor luego de no hablarse en casi seis años. Aunque la idea de felicidad no es la misma para todos, la madre tratará de enmendar sus propios errores para aminorar aquellos traumas que generó en la vida de Martín (Jatzke Fainsod/Baruch Valdés) a fin de sanar su relación.

Con dramaturgia de Omar Ávila y dirección de María Teresa Garagarza, el montaje narra la complicada relación que vive una madre con su hijo luego de no hablarse durante casi seis años.

“Algunas personas consideran que hablar de homosexualidad, homofobia, bullying y rechazo, en pleno siglo XXI, está pasado de moda, lo cual es una rotunda equivocación, porque estos temas siguen generando suicidios en los jóvenes. La trama y el mensaje no pierden vigencia.”

Las funciones de La culpa se transmiten en el sitio https://bit.ly/3b1aRSU. Cuando el usuario paga los 199 pesos recibe un enlace electrónico –que caduca en 72 horas– para poder ingresar.

La comunidad teatral y artística mundial sufrirá una grave crisis económica por el Covid-19, por lo que si regresamos a nuestras labores cotidianas en junio o julio trataremos de abaratar las entradas , acota Ávila.

“Esta situación obliga a las producciones pequeñas o grandes a hacer las cosas de forma diferente. En el caso del teatro, nos deja lecciones como seguir trabajando y llevando experiencias e historias a la gente que necesita distraerse y divertirse.

“La culpa es una iniciativa cultural con causa: difunde un mensaje de amor, entendimiento, empatía y solidaridad. Se alude a la inclusión y al respeto hacia los demás, aun cuando siempre existan diferencias de distintas índoles.