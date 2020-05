Desde hace tiempo, nos dice María Dolores Jiménez-Blanco, los museos hicieron a un lado su vocación de templo y no necesariamente en forma voluntaria: En el siglo XXI, cuando lo propio de la creación artística es ser producida para ser reproducida, puede decirse que cualquier imagen, cualquier soporte, forma parte de la inmensa colección del museo sin paredes en el que habitamos a diario. El mundo ya no se contempla a través del museo: el mundo es el museo. Y viceversa: el museo es el mundo .

Cuantificar la magnitud del problema será el principio de la solución, pero queda claro también que los museos que desde hace algunos años se han esforzado por estar más cerca de la gente necesitarán replantear sus estrategias para lograrlo, porque no han funcionado del todo. Hacer las mismas cosas en nuevos formatos tendrá los mismos resultados.

Y es una lástima que no se tengan porque los bienes culturales son grandes generadores de riqueza y no únicamente espiritual. Piénsese por ejemplo en los ingresos de París, Nueva York, Berlín, la Ciudad de México o Yucatán por el llamado turismo cultural.

La Unesco señala que no existen hasta el momento estimaciones precisas de la magnitud de lo que ha provocado la pandemia en el mundo del arte y la cultura, ni tampoco escenarios o proyecciones que permitan diseñar políticas públicas que apoyen la creación, producción, distribución y acceso a bienes y servicios culturales.

No es la primera vez que esto ocurre. La peste negra o la gripe española hicieron lo suyo, pero el mundo estaba menos comunicado que ahora y no con la velocidad de nuestros días.

n museo no es un lugar, es un espacio donde caben muchos espacios. Es un corredor del tiempo. Es un inventario particular de nuestros días. Son instantáneas de un vuelo de reconocimiento, o mejor, un muestrario de objetos recolectado en un ferrocarril que atraviesa el tiempo.

Sin embargo, esa realidad no ha sido del todo entendida en los espacios museísticos. Muchos de esos recintos continúan intimidando al espectador con larguísimas explicaciones sobre obras cuyo sentido no se sostiene por sí mismo. Y también porque su idea de apertura e inclusión se ha reducido a que algunas personas se acerquen a sus colecciones aunque éstas no contribuyan a reflexionar sobre los problemas de la comunidad donde se asientan.

La pandémica violencia contra las mujeres, por ejemplo, ha encontrado poco eco en nuestros museos aunque obra de todos los tiempos y culturas exista en los acervos de los miles de museos en todo el mundo.

Gracias a Internet, la vida cultural nos ha hecho más llevadera esta pandemia. Tal vez sea el momento de rediseñar nuevos caminos para que los museos lleguen también a las personas en esa nueva plaza pública que son las redes sociales. No recortando conferencias de especialistas o largas entrevistas con funcionarios, sino diseñando pequeñas piezas sobre objetos y colecciones específicas para contribuir a la formación de nuevos públicos que, eventualmente, asistan a los recintos museísticos ahora y cuando la pandemia pase.

Un museo sin paredes , decía Malraux, ese gran animador de la cultura en el segundo tercio del siglo XX, se ha abierto para nosotros, y llevará infinitamente más lejos que la revelación limitada del mundo del arte que los museos reales nos ofrecen dentro de sus muros .

Quizá sea tiempo de aceptar las pequeñas narrativas de las que hablaba Lyotard, para que su diversidad caótica y contrapuesta por momentos toquen tierra con nuevos espectadores, no los de siempre, y aceptemos en la práctica que la diversidad e inclusión son algo más que conceptos y buenos propósitos. En un país tan poblado como el nuestro, es una lástima que los museos no se hayan convertido como podrían en las nuevas plazas públicas adonde las personas acudan para dialogar con objetos sobre la realidad que viven. Un museo no es un lugar.