Enrique Pascual –director de la prestigiosa red de librerías Marcial Pons, que también funciona como editorial, y presidente del Gremio de Librerías de Madrid– confirmó a La Jornada que la situación es muy delicada . Su caso no es el más preocupante, pues no pararon del todo, ya que han mantenido sus ventas por Internet –que antes de la pandemia ya funcionaban bastante bien– y han seguido exportando a otros países, sobre todo México, Chile, Colombia y Argentina. Además, a la mayor parte de su plantilla le aplicaron un expediente de regulación temporal del empleo, lo que significa que 75 por ciento del salario lo asume el Estado durante el tiempo que dure la crisis y como medida de excepción para evitar el cierre de la empresa.

Vivir de prestado

Nos quedamos trabajando los que no podemos irnos. Hay una persona en facturación y hemos ido incorporando a más para afrontar la distribución, las suscripciones, las compras por Internet. Y nuestra idea es ir de aquí a que nos dejen, incorporando a las personas de manera paulatina , explicó.

Al igual que muchas otras librerías o editoriales, Marcial Pons solicitó un préstamo al Instituto de Crédito Oficial (ICO), la principal medida del gobierno para rescatar al sector y que supone tener un fondo de liquidez a un precio muy barato para mantener en funcionamiento a la compañía, al menos hasta que se vaya recuperando la actividad. Este es un año en el que casi todas las empresas vamos a convalecer en rojo. La recuperación vendrá el año que viene si hay medidas de estímulo a lo que puedan ser compras institucionales. El sector se recuperará por la vía de la compra de bibliotecas. Y de organismos e instituciones , explicó Pascual. Además, reconoció que si el gobierno no hubiera aprobado las medidas, hubiéramos desaparecido. Son medidas que al final van llegando, que no sé si serán para alargar la agonía o para evitar la defunción. Muchas noches he estado encogido porque estás con la incertidumbre de que las cosas no llegan y alivia ver que tu gente cobra al menos 75 por ciento de su salario. Hay que sobrevivir al verano y llegar a septiembre, ojalá podamos .

Francisco Ochoa de Michelena es el editor de los sellos Sequitur y Casimiro. La primera consecuencia de la pandemia fue la paralización de los libros que tenía previsto imprimir, así que en lugar de presentaciones y organizar las entregas se ha dedicado este tiempo a leer y buscar nueva obra para publicar en los próximos meses. De hecho, ya tiene en marcha la edición hasta de ocho libros, pero siempre con la cautela de ver cómo evoluciona la crisis, sobre todo porque su facturación ha caído drásticamente hasta 80 por ciento. Me afectó de forma indirecta. Yo soy un editor más de fondo y mi mercado principal es el que está ligado a las exposiciones y los museos. El libro de arte vinculado a exposiciones y el de ciencias sociales vinculado al curso académico. El cierre de los museos sí me afecta mucho. De hecho, todo mi plan editorial está aplazado y se prolongará hasta que los museos vuelvan a abrir , explicó.