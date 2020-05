P

oco sabemos de su vida privada. Supo distinguir los espacios en los cuales actuaba. No mezcló ni dio pie a fabulaciones. Maestro de instituto, historiador, republicano y militante comunista. Todo por vocación. Entendía la política como una responsabilidad ciudadana. Sus trincheras fueron muchas. El aula de clase, la alcaldía de Córdoba, el Parlamento andaluz, la Cámara de diputados, la dirección política en Izquierda Unida, el Partido Comunista y últimamente en El Frente Cívico y la Unidad por la República. En todas dejó huella. Su presencia no pasaba desapercibida. Sentía orgullo de ser comunista. ¡Yo soy rojo! Soy partidario de la revolución, de negar lo existente. Yo no asumo los valores del sistema. Soy un antisistema. Poseía una amplia cultura poética y literaria. Hombre de principios, no avasallaba con citas eruditas, ni rehuía el debate cuerpo a cuerpo. Así se ganó el respeto. No buscó honores. Espejo de muchos, pocos han seguido su ejemplo, aunque se le reivindica. La dignidad supone humildad, no se encuentra en Twitter, Instagram ni Facebook. Preguntado sobre su regreso a las aulas, renunciar a su pensión como diputado y pedir la suya como maestro de escuela, respondió: El que, al perder el coche oficial, sienta que ha perdido la vida, es un tonto químicamente puro. Un indigente moral y, si se me permite la palabra, un gilipollas .

De plante erguido, miraba de frente, sabía escuchar. Transmitía seguridad y convicción. Su autoridad no provenía de doctorados o matrículas de honor, radicaba en su coherencia, en sus argumentos. Ése era su poder. Decía de sí mismo: Soy un soñador . No practicó el oportunismo político, el insulto ni la mentira como arma política. Sobrio pero contundente. Y eso irritaba. Desnudaba las vergüenzas de adversarios y enemigos. Respecto al PSOE sentenció: “…es una izquierda de estampilla y va siempre detrás de la derecha”. En más de una ocasión dejó sin palabras a entrevistadores, contertulios o diputados. Le temían. Así, una élite política mediocre, sin principios, forjada alrededor de una derecha franquista y una socialdemocracia claudicante, buscó su descalificación, lo tildó de iluminado y quijote trasnochado. Sus enemigos, en campo propio y ajeno, no cejaron en ridiculizarlo. Bregó a contracorriente, se enfrentó con gallardía y salió victorioso.

Julio Anguita vivió la política en los años 70 del siglo pasado. La guerra fría era el contexto. Un mundo convulso. La represión franquista y la transición. Los pactos de la Moncloa, las primeras elecciones generales, la Constitución de 1978. Los golpes de Estado en América Latina y la primera crisis del petróleo mostraban un capitalismo en transformación. Los 80 tampoco fueron buenos para la izquierda. El neoliberalismo se imponía en Europa. No importaba si era François Mitterrand, Margaret Thatcher o Felipe González. Olof Palme, la conciencia crítica de la socialdemocracia, era asesinado el 28 de febrero de 1986. En Estados Unidos gobernaba Ronald Reagan. La guerra de las galaxias y el anticomunismo. En 1989 caía el muro de Berlín y en 1991 se disolvía la Unión Soviética. En Italia, el PCI se inmolaba. ¿Cómo seguir siendo comunista si se anunciaba el fin de la historia?