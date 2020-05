Luego de realizar un análisis minucioso del caso, el colegiado resolvió en este último punto que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se estime que existe confiscación, se requiere una apropiación violenta de los bienes del particular por parte del Estado; en consecuencia, al no actualizarse tal supuesto, no resulta acertado el argumento que en ese sentido esgrimió la parte quejosa.

Un aspecto que no puede soslayar este tribunal colegiado lo constituye que, en el particular, la ahora recurrente ubica la confiscación derivada de la orden de verificación que derivó en la imposición de sellos en el inmueble en el que se ubica su sucursal bancaria, lo cual no puede configurar la hipótesis de confiscación, porque con motivo del mismo el Estado no se apropia de todos los bienes de aquélla, de manera violenta, sin título legítimo, ni contraprestación; sino que, se insiste, se trata de una clausura que deriva de un acto administrativo señala el fallo que se dio a conocer ayer.

Por eso, sostuvieron que el resto de los agravios con los que la recurrente pretende evidenciar que resultaba procedente la suspensión de plano resultan inoperantes.