Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 19 de mayo de 2020, p. 7

Aunque reconoció el derecho del sector empresarial de acudir a los tribunales para expresar su inconformidad contra las nuevas disposiciones en política energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se pondrá orden en el sector eléctrico, pues en el periodo neoliberal se entregó a particulares la mitad de ese mercado. Se otorgaron contratos y se dieron facilidades a quienes produzcan energías renovables, energías limpias , pero en algunos casos se trata de negocios sucios y se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad .

Tras señalar que también su administración tiene derecho a defenderse en tribunales consideró que, la verdad, es para que estuvieran ofreciendo disculpas, no para que estuviesen demandando . Calificó de leoninos los contratos entregados bajo condiciones muy ventajosas para los particulares, tanto para adquirir gas como en la compra de la energía eléctrica, dentro de un plan que marginaba del mercado de energías renovables a la CFE para dejar todo el mercado a particulares.

Detalló que en el Sistema Nacional de Energía se tenía previsto que se comprara primero la energía a los particulares y parar la generación de la CFE. Si estamos garantizando que no aumente el precio de la energía eléctrica, no puede ser que estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos en la CFE y los particulares no aporten nada, se continúen con los mismos contratos leoninos . Debe quedar claro que el Estado es el rector de la actividad económica.