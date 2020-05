Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 19 de mayo de 2020, p. 4

Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, los ingresos de Cristina por la venta de comida se vinieron abajo. No se preocuparía tanto si no fuera porque su hija Jazmín tiene insuficiencia renal. Requiere terapias de hemodiálisis que ahora no puede pagar.

La joven es paciente del Hospital General de México (HGM), adonde ayer no se atrevía a regresar porque la última vez que estuvo internada, hace dos semanas, se fue sin pagar los 2 mil pesos que aún debía. No tengo dinero. Si acaso gano 150 pesos al día , afirmó la señora Cristina, quien con su testimonio da cuenta de la realidad que viven las personas que tienen una enfermedad compleja, carecen de un empleo formal y tampoco tienen acceso a la seguridad social, sobre todo en época de pandemia.

Desde hace ocho años Jazmín se atiende en el HGM, pero ayer madre e hija decidieron hacer caso de la recomendación que les dieron en el área de trabajo social del nosocomio: buscar otro lugar, porque ahí no es beneficencia .

Difícil recorrido