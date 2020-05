Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 19 de mayo de 2020, p. 2

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times, Financial Times y El País de estar coludidos con las grandes corporaciones económicas y financieras trasnacionales, lo que ha provocado una decadencia en la prensa internacional.

Al sector conservador en México, como ya no se le da desinformar con la prensa en el país, acude a los medios internacionales para promover una campaña de desprestigio de nuestro gobierno , afirmó el jefe del Ejecutivo.

Cuestionó también el desempeño de los medios de comunicación en México, ejemplificando con el escándalo que se hizo con una iniciativa de buena fe promovida por la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, quien sugirió a los investigadores donar parte de sus estímulos en esta emergencia sanitaria. Por ello, ya solicitó cancelar esa petición, porque de repente me entero y, claro, ¿a quién le echan la culpa? Al Presidente. Corregimos para que esto no suceda .

Posteriormente, en su conferencia aseveró: “Yo no tengo confrontación con los medios, son ellos –y no todos– los que atacan al gobierno, para decirlo así, de manera sencilla; entonces, lo que hacemos nosotros es argumentar, replicar”.