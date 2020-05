A

nte el griterío de la cúpula empresarial por los recientes anuncios del gobierno de la República en materia de energía, el presidente López Obrador es claro: se acabó el asalto a las empresas del Estado, concretamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y, Constitución en mano, a los olvidadizos les recuerda que corresponde exclusivamente a la nación la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica .

Con contratos a modo y totalmente lesivos al interés nacional, a lo largo de los seis gobiernos neoliberales las empresas privadas –fundamentalmente trasnacionales y de ellas las españolas en primerísimo lugar– hicieron lo que les vino en gana en el sector eléctrico –como en tantos otros– y silenciosamente desplazaron a la CFE en la generación de energía eléctrica, con la colaboración de muchos funcionarios públicos que, ya en el plano civil, terminaron laborando para esos mismos consorcios (croquetas para ex inquilinos de Los Pinos, ex secretarios de Energía, ex secretarios de Comunicaciones y Transportes, ex directores de la CFE y demás).

Al cierre del sexenio calderonista, un análisis de la Cámara de Diputados dio cuenta del panorama: La generación de energía eléctrica por los permisionarios privados aumentó a una tasa media anual de 26.4 por ciento, destacando el crecimiento y volumen generado de los productores independientes de energía (PIE), el autoabastecimiento y la cogeneración: su contribución en el volumen generado pasó de 4.3 por ciento en 2000 a 40.3 por ciento en 2009 (al cierre del sexenio peñanietista esa proporción se acercó a 50 por ciento), porque la capacidad de la CFE se ocupa parcialmente, debido a que se privilegia la generación potencial de los privados .