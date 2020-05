Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 19 de mayo de 2020, p. 24

Caracas. El vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, hizo público un audio que vincularía al diputado venezolano Hernán Alemán con el intento de golpe de Estado e invasión marítima desarticulado desde el pasado día 3 denominado Operación Gedeón, que implicaría al gobierno de Colombia.

Alemán indica en la grabación que mantuvo contactos con el general venezolano retirado Cliver Alcalá Cordones, encargado de la incursión. Además, reconoce que estuvo en los campamentos de entrenamiento de los implicados en Riohacha, en el norte de Colombia.

Alemán está prófugo desde el año pasado, cuando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) le retiró su inmunidad parlamentaria por traición a la patria, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado, rebelión, usurpación de funciones y concierto para delinquir .

En la grabación, Alemán confirma además la participación de militares estadunidenses denominados águilas. “Todo está. Las águilas andan por aquí algunas ya también. Ya veo todo en la fase operativa”, apunta.