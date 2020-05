Jorge A. Pérez, Diana Manzo, Jesús Estrada, Luis A. Boffil y René Ramón, corresponsales, y Notimex

Periódico La Jornada

Martes 19 de mayo de 2020, p. 27

Este lunes no se reanudaron las actividades en los llamados municipios de la esperanza (que no han tenido contagios de Covid-19) en Oaxaca y Chihuahua. El mandatario oaxaqueño, Alejandro Murat, indicó que en esas demarcaciones seguirán restringidas las actividades no esenciales y continuará la jornada de sana distancia.

En un video que difundió en su cuenta de Twitter la noche del domingo, Murat Hinojosa explicó que en total respeto a la libre determinación de cada uno de los 213 municipios oaxaqueños denominados de la esperanza , que se rigen por usos y costumbres, en ellos no se retomarán las actividades educativas y se mantendrán los programas que ha implementado la Secretaría de Educación Pública, como Aprende en Casa .

Explicó que de esta forma se pretende que los contagios no avancen en esas localidades y en todo Oaxaca se actuará con las medidas de semáforo amarillo, es decir, se mantendrán cerrados todos los parques, se restringirán las actividades no esenciales y no se reanudará el ciclo escolar.