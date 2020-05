Rubén Villalpando, Jesús Estrada y Julia Le Duc

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 19 de mayo de 2020, p. 26

Decenas de obreros de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros, Tamaulipas, marcharon ayer en esas localidades fronterizas y realizaron mítines para exigir que las empresas donde laboran no reanuden operaciones, respeten la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y les paguen íntegro su salario y no 50 o 75 por ciento, como lo han hecho.

En Juárez la movilización fue convocada por la abogada laboral Susana Prieto, quien acusó a las autoridades de maquillar las cifras de obreros muertos por el coronavirus, ya que sólo reportan 17 decesos cuando, aseguró, son más de 200 empleados fallecidos.

Trabajadores de al menos 25 maquiladoras, la gran mayoría estadunidenses, vestidos con uniformes de trabajo y portando cubrebocas, partieron del centro comercial Plaza Juárez, frente a las oficinas administrativas de la compañía Lear, rumbo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

Obreros de Regal, Lear, Syncreon, Electrolux, Toro, Electrocomponentes, Foxconn, Tecma Curt, Keytronic y Werner, entre otras factorías, recorrieron las avenidas Ejército Nacional y Tecnológico.

Un motor no es esencial, mi vida sí , Regal: ni un huérfano más , Tecma Curt no es empresa esencial , Arneses Automotrices sigue laborando , eran algunos de los mensajes de las pancartas que mostraban los inconformes.

Mientras avanzaban y al grito de presente , recordaron los nombres de sus compañeros muertos por Covid-19, decesos que, según ellos, las autoridades no reconocen oficialmente o en sus actas de defunción aparecen como neumonía atípica .

Al llegar al edificio de la subdelegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, ingresaron un representante de cada fábrica y la abogada Susana Prieto, quienes expresaron su rechazo a volver al trabajo, pues consideran que las maquiladoras no son industrias esenciales.

Exigieron que inspectores de la JFCA clausuren las empresas. Fueron atendidos por Luis Carlos Flores Armendáriz, subdelegado de la STPS, quien les recibió las denuncias por escrito y les prometió que investigaría cada caso.

Denunciaron que en sus empresas los citaron para retornar a labores este lunes pese a no cumplir las disposiciones de la Secretaría de Salud, como laborar con máximo 30 por ciento de la plantilla laboral y distancia de dos metros entre cada empleado en las líneas de producción. Las empresas que no son esenciales saben que no deben abrir , dijo Flores Armendáriz a los quejosos.

Prieto, a su vez, aseveró que las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador panista Javier Corral, y las federales, maquillan la cifra de obreros que han muerto por Covid-19, pues sólo reportan 17 defunciones de empleados de la maquiladora Lear Río Bravo.

Detalló que además hay siete fallecidos en Electrolux, 10 en Electrocomponentes, 15, en la taiwanesa Foxconn, seis en Syncreon y 13 en Regal.

Arriesgan la vida por $500

Lourdes, trabajadora de Regal, afirmó que, sin ser esencial, la empresa nos obliga a trabajar bajo amenaza de despedirnos . Ahora ofrece bonos de la muerte de 500 a mil pesos a cambio de laborar .

Los manifestantes dieron el pésame a familiares y compañeros de trabajo de Rosario Campos, empleada de la empresa CEWS, quien murió de neumonía atípica luego de estar internada en el área de pacientes de Covid-19 del hospital 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social.