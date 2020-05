Enrique Méndez y Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 19 de mayo de 2020, p. 22

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) previó que se presentarán hasta un millón de solicitudes de retiro parcial de recursos por trabajadores que se quedarán sin empleo, y planteó a la Cámara de Diputados una reforma para que éstos no esperen 46 días para sacar sus fondos ni pierdan semanas de cotización.

Durante una reunión virtual con la Comisión de Hacienda, el presidente de la Amafore, Bernardo González Rosas, propuso analizar el planteamiento del Consejo Coordinador Empresarial de incrementar a 16 por ciento el monto de aportación de ahorro, que pasa por subir la tasa de contribución de las empresas del 5.15 actual a 13 por ciento y reducir de mil 250 a 750 las semanas de cotización.

Luego de una revisión de las iniciativas de diputados para actualizar el Sistema de Ahorro para el Retiro, González Rosas rechazó la de Edelmira Santiago Santos (Morena) y recordó que el desaparecido Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y actual Banco del Bienestar ya tuvo una Afore y la quebró en 14 meses. Fue una experiencia terrible .

Ante esa postura, los diputados Óscar González Yáñez (PT) y Marco Medina (Morena) defendieron la propuesta de estatizar los ahorros. Estamos buscando experiencias positivas , aseveró el petista.

El representante de las Afore respondió que, si bien siempre existe la necesidad de más recursos, ahora, con la pandemia por el nuevo coronavirus, puede existir la tentación de echar mano del fondo de ahorro para el retiro.

Pero no se puede, no se debe. Imagínense afrontar una crisis fiscal y de pensiones. Si queremos una Afore del Estado con más fuerza, hay que invertir en Pensionissste para que compita por los mejores recursos.

Sostuvo que los gobiernos han recurrido a las pensiones para cubrir faltantes, pero ya no se puede regresar a conflictos de interés entre lo que quiere una administración y las instrucciones de inversión que se dan a una Afore. Es importante cuidar que las decisiones no se tomen para beneficio de un gobierno o de un grupo en particular .

Informó que las Afore plantearon a la Secretaría de Hacienda una propuesta para monetizar los ahorros, mediante la inversión en proyectos estabilizados de infraestructura, y sólo esperan la respuesta de la dependencia.