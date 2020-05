Periódico La Jornada

Martes 19 de mayo de 2020, p. 4

The Globe, réplica del teatro al aire libre en el que trabajaba William Shakespeare, en Londres, anunció ayer que quizá no sobreviva al confinamiento impuesto a causa del Covid-19 si el gobierno no lo ayuda. La situación es devastadora e incluso podría ser fatal , declaró en un documento enviado a una comisión parlamentaria. En la imagen, aspecto de la producción itinerante Hamlet, montaje que se presentó en ese espacio el 23 de abril de 2014.