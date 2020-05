L

a batalla principal de la guerra en que estamos se librará en el estómago.

Desde los años treinta no se veía una cola como la de ahora en el Gran Depósito de Alimentos de Chicago o en los millares de kitchensoups (cocinas populares) que distribuyen despensas gratuitas en Estados Unidos. Muchísima gente no tiene para comer. Antes de la emergencia, más de 800 millones de personas en el mundo se iban cada noche a la cama con el es­tómago vacío. El número aumenta todos los días. En los próximos meses, según los especialistas, aparecerán hambrunas como no se veían desde la Edad Media.

Millones de personas, en México y Estados Unidos, perdieron sus empleos. Muchas no los recuperarán. Casi todas ellas deben ser alimentadas. En México se ocuparon de eso cárteles y organizaciones caritativas en la emergencia. No podrán hacerlo indefinidamente. Deberán crearse dispositivos para ­alimentarlas.

Restaurantes y fondas lograron sobrevivir preparando comida para llevar . Además, vendieron por teléfono o en línea. Uber Eats tuvo más clientes que nunca. Muchos de ellos seguirán siéndolo después de la emergencia. Les gustó.

Millones de personas, en todas partes, hicieron desde su casa tareas de su empleo. La tendencia, que apareció desde antes de la emergencia, se aceleró con ella. Tiene muchas ventajas para los empleadores. Quienes son así obligados a convertir su casa en lugar de trabajo optan por servicios de comida preparada. No les queda tiempo para cocinar.

Por estas y otras condiciones semejantes, el agronegocio intensificará su acción devastadora y generará más pandemias. Las ricas pampas argentinas seguirán empleándose para alimentar puercos chinos y el Amazonas será fábrica de soya. Si lo permitimos, nuestras mejores tierras llevarán a México al primer lugar en el mundo en la exportación de espárragos, garbanzo y quizá berenjena, espinaca y apio. Seguiremos exportando cerveza, tomate, chiles y pimientos, lo mismo que sandía, pepino, limón y aguacate. Los cárteles controlan ya algunos de estos cultivos. Son más productivos que la droga.

El agronegocio y los sistemas de distribución se unen para determinar y controlar patrones de consumo. Les encanta alimentar a la gente en su casa; si pudieran lo harían en la boca, como con bebés. En ese terreno se observa ya la resistencia: en Estados Unidos la gente cerró o impidió abrir 400 tiendas Walmart, por la forma en que eliminan pequeños establecimientos de los propios ­habitantes.