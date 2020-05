L

a crisis actual nos permite visualizar nuevos horizontes. Hay que aprovechar de este crítico interludio para avanzar con un renovado planteamiento de justicia social.

Iniciemos con cuatro premisas: 1) el problema de fondo no es el Covid-19, sino el sistema de organización social hegemónico basado en la explotación y la dominación de unos seres humanos sobre otros, y de todos los humanos sobre la naturaleza; 2) el neoliberalismo no es solamente una teoría económica, sino un esquema completo de valores y una constelación específica de poder político y social; 3) el mundo posneoliberal no debe implicar un simple retorno nostálgico a las viejas teorías del estado de bienestar y las políticas keynesianas contracíclicas , sino el lanzamiento de nuevas ideas y prácticas, y 4) el nuevo planteamiento posneoliberal se debe construir a partir de las especificidades y las idiosincrasias de cada país.

El nuevo ensayo del presidente Andrés Manuel López Obrador, La nueva política económica en los tiempos del coronavirus, cumple cabalmente con estas cuatro premisas. Aborda la problemática actual de manera estructural e integral y nos invita a dejar el camino trillado de las últimas cuatro décadas y buscar uno del todo nuevo a partir de una reinterpretación de nuestra historia y tradiciones.

Ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar empezando por la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide , escribe López Obrador; queremos construir la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie .

El Presidente busca remplazar la teoría del goteo , según el cual si llueve fuerte arriba gotea abajo, como si la riqueza fuera permeable y contagiosa , con una visión profundamente democrática en que todos los ciudadanos contribuyen con su pieza correspondiente en el gran rompecabezas de la economía nacional.

No es coincidencia que el primer punto del planeamiento económico de López Obrador es más bien un concepto político: la democracia. En la actualidad, economía y democracia van de la mano; la separación entre el poder económico y el poder político se está convirtiendo en una realidad.