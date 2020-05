L

a pandemia del Covid-19 no cesa, no detiene su avance vertiginoso en el mundo, y contra el más elemental sentido común no se percibe aún un frente común global ni tampoco al interior de los países: la politización y los intereses de corto plazo se imponen sobre las causas de fondo, el derecho a la salud, el rescate de las economías y la recuperación de los propios equilibrios naturales del planeta.

La llamada peste del siglo XXI ya contaminó a los cinco continentes; ya tocó a los países industrializados, a las economías emergentes y a las naciones rezagadas; ya imprimió su nefasta huella en los países situados al norte de la latitud 22 y por debajo de ella, climas fríos, tropicales y templados; ya pasó de oriente a centro y luego al occidente; en la numeralia del terror, la cifra de contagiados oficiales ya rebasó los 4 millones y medio, y la de muertos superó los 310 mil.

Lo único que no ha tocado la pandemia es la conciencia universal, un dimensionamiento claro y compartido de la gravedad del fenómeno, y la necesidad imperiosa de hacer un frente común, nacional e internacional. Los torneos de vencidas, para ver quién se lleva la mejor parte en sus cálculos políticos y mercantilistas son la constante en el continente y en ultramar.

Basta hacer una revisión somera en el mundo para confirmar que las actitudes facciosas e interesadas siguen prevaleciendo sobre las de la responsabilidad colectiva, cívica y humana. En la Gran Bretaña, con el segundo lugar en decesos y el tercero en contagiados, el primer ministro Boris Johnson, con triunfalismo apresura la reapertura de actividades económicas y relaja el confinamiento, al tiempo que en su arrogancia arremete contra sus opositores políticos.

En España, en lugar de apoyar los denodados esfuerzos del presidente socialdemócrata Pedro Sánchez para abatir la enfermedad y un retorno a la normalidad con el menor riesgo posible, el ex presidente José María Aznar y la ultraderecha denuestan a su gobierno, con la mirada puesta no en el objetivo loable de salvar vidas o sanear la economía, sino en el afán crudo y llano de recuperar el poder.

En Italia, compitiendo con la Gran Bretaña y con Rusia por el número de contagios, igualmente la divisa no es la articulación de esfuerzos por la salud y la reanimación de la economía, sino el golpeteo político entre las fuerzas que detentan el poder y sus adversarios, con sus propios frentes internos en un lado y en otro.

En Rusia, de un inicio lento se pasó a un crecimiento exponencial de la pandemia, y hoy este país se ha situado como el segundo del mundo por el número de contagios, con más de 270 mil, ante la subestimación original del gobierno del pre-sidente Vladimir Putin del tamaño de la amenaza.