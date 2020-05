Hace dos domingos su familia vivió la peor crisis. Ella presentó un intenso dolor en el pecho y no podía respirar. La angustia la llevó al exterior de su casa. Su esposo e hijos (de 20, 17 y 8 años de edad) la siguieron asustados y al verlos tan cerca les advirtió a gritos que no se le acercaran, que regresaran al departamento. Fueron minutos de pánico, pero logró reponerse y regresar a su habitación. Todos llorábamos. El dolor físico llega a ser terrible, pero es mucho más no poder abrazarlos en medio de esta incertidumbre .

La zozobra para Valentina es semejante. Su esposo Fernando, de 44 años, murió en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Ni ella ni sus dos hijos pudieron acompañarlo, pues todos están contagiados. Los tres se encuentran aislados y han sido un par de vecinos quienes les han brindado apoyo, incluidos los trámites por la defunción, pues el resto de su familia vive en el norte del país.

Todo el tiempo pienso en que los niños o yo podemos morir. No duermo por la ansiedad. Necesito estar bien, salir adelante, no me puedo permitir morir y dejarlos solos, pero a la vez, me aterra pensar que puedo perder a alguno de los dos , refirió Valentina en medio del llanto.

El hermano de Elizabeth murió en el Hospital Juárez. Ella y su esposo también estuvieron expuestos al virus. Hay mucha gente ahí, nos alejábamos y dormíamos en una jardinera, rodeados de cucarachas. Rodolfo estuvo 11 días internado hasta que nos dieron la noticia, no podíamos pensar en nada, ni siquiera en que estuviéramos contagiados .

Concluidos los trámites funerarios, fueron conscientes del riesgo. No pudieron costear el diagnóstico de laboratorio –ella fue despedida de su empleo debido a que faltaba por estar al pendiente de su hermano–, y aplicaron el servicio de SMS operado por las autoridades sanitarias. La respuesta los dejó helados: De acuerdo con tus respuestas tienes un riesgo alto de tener Covid-19 .