Diego Fernández de Cevallos aparece como alguien repudiado por los propios panistas, por su docilidad ante Carlos Salinas de Gortari. En particular, relata algo con tufo a negociación oscura con Zedillo en la elección presidencial de 1994, cuando el llamado Jefe parecía tener a la mano el triunfo y, luego de hablar con directivos de la campaña del candidato priísta (FC desliza si la plática no habría sido con el propio Zedillo), aceptó como si nada que no hubiera un segundo debate que los panistas suponían que elevaría los bonos de Diego.

Escribe FC sobre este episodio. “Suponía yo que (DFC) convocaría a una rebelión, denunciaría a sus interlocutores. Simplemente alzó los hombros y se despidió de nosotros. No hubo casus belli sobre el tema. Me asombró que lo tomara con tal resignación, y que no derivara eso en un señalamiento público encendido. No hubo denuncia del hecho, ni movilizaciones exigiendo segundo debate, ni convocatoria a ello, nada. Ahí se perdió toda esperanza”.

Calderón señalando a Fox como alguien cuando menos indeciso o timorato a la hora de las definiciones frente a López Obrador en el tramo de la elección fraudulenta de 2006 hasta la sumamente accidentada toma de posesión en San Lázaro (y las supuestas palabras con eso no hay que meterse cuando Felipe, el presuntamente valiente, preguntaba a Fox sobre el problema de narcotráfico que heredaría). O Calderón que asegura haber dicho al brasileño Lula y al venezolano Hugo Chávez ¡Y juntos, o por separado, nos la pelan a los mexicanos! , luego de que los sudamericanos habrían bromeado al decir que con helicópteros franceses que estaban comprando podrían invadir luego a México.

En fin, pocas cosas relevantes para tantas páginas; un esfuerzo de autolegitimación en tiempos que le son adversos. Felipe turbio, resentido, acechante y ansioso de hacerse de algo del poder perdido. ¡Hasta mañana!

