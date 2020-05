Se ha argumentado, con razón, que ese estímulo es parte del salario de por sí bajo del investigador y que es el resultado de su esfuerzo permanente en la ciencia; sin embargo, la mayoría de los miembros del SNI hemos sido formados hasta el posgrado con fondos públicos, y nuestros salarios son pagados por la sociedad. Yo interpreto que se nos pide apoyo, pero también, solidaridad humana. Ésta es genuina cuando implica dar de lo que nos hace falta y no de lo que nos sobra. Estoy dispuesto a dar mi aportación. No puedo dejar de citar el episodio de la nacionalización del petróleo con la que el pueblo se solidarizó y muchos aportaron lo que les hacía falta.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con la participación de cientos de boxeadores, tiene una campaña exitosa dentro de nuestros programas de responsabilidad social llamada Golpes sólo en el ring. Los boxeadores transmiten a la sociedad ese lema y son líderes de opinión al respecto y lo hacen por medio del ejemplo. El CMB también creó un video, durante esta época de resguardo, invitando a la sociedad a no recurrir a la violencia familiar, el cual fue muy exitoso en redes sociales. Muchas gracias por su atención.

El boxeo, contrario a lo ilustrado en el cartón, es un deporte honorable que precisamente combate, de manera directa e indirecta, muchos padecimientos de la sociedad. Combate adicciones, delincuencia y de manera frontal la violencia. Los boxeadores dejan de pelear en las escuelas, no pelean en las calles y no pelean en casa. La práctica del boxeo regula los patrones de violencia, generando orden y disciplina.

Me parece que la postura de las sociedades médicas fue precipitada y alejada de fuentes fidedignas. El Presidente se refirió a la necesidad de garantizar el derecho universal a la salud y que ésta no sea producto de una condición mercantil. El comentario surgió de la revisión de las lecciones aprendidas del Covid-19, y la crítica fue al modelo neoliberal. Textualmente comentó que es necesario Fortalecer los sistemas de salud, al igual que rubros como la educación y seguridad social, que no sea un privilegio, sino un derecho inherente a todos los seres humanos . También aludió a la situación de abandono y corrupción del Sistema Nacional de Salud en administraciones anteriores y en el esquema del mercantilismo, que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud (sic) .

El mensaje fue muy claro, pero parece que las sociedades médicas (incluida la SMSP) no escucharon el mensaje original y sólo siguieron la versión deformada y fuera de contexto de los medios de comunicación comerciales, que sí tienen intereses mercantilistas. La liga del mensaje original: youtube.com/watch?v=6DnMkNsRtXA

Doctora Alba Moguel Ancheita

Reflexión sobre el confinamiento, regreso a clases y crisis familiar

¿Qué les preocupa a nuestras autoridades educativas, del Conalep por ejemplo, cuando solicitan lo siguiente?: buscar alternativas para seguir los procesos de enseñanza-aprendizaje para que los alumnos concluyan el presente periodo escolar considerando utilizar las tecnologías de la información .

¿Acaso tratan de seguir los procesos escolares como si nada ocurriera y sólo concluir el periodo escolar? Parece que no importa la construcción del conocimiento, el trabajo escolar colaborativo, emocional y sicológico; tampoco saben cuántos profesores/estudiantes tienen o no equipo de cómputo en sus hogares, cómo sienten y cómo asumen la presente pandemia y el impacto en su situación económica, sobre todo. ¿Preguntan, acaso, cómo vivimos la incertidumbre de salud propia y de nuestros familiares, así como este severo confinamiento? Con todo lo anterior: ¿incorporarnos a la normalidad?

Profesor Renato Flores Peña