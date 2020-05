Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 18 de mayo de 2020, p. 28

Cuautitlán, Mex., La diputada federal por Morena, Juana Carrillo Luna, evadió la disposición del Hoy No Circula decretada por el Covid-19 y evitó ser infraccionada al mostrar a agentes de tránsito la credencial que la acredita como tal. En un video difundido en las redes sociales se observa que Carrillo Luna, a bordo de su camioneta, discute con una oficial; reconoce que su unidad no circula pero alega que ella sí lo puede hacer y muestra su identificación como integrante de la 64 Legislatura.

Ya sé (que la camioneta no circula), pero yo sí circulo, mire, vea mi cajuela. Respeten al ciudadano, ya por favor dejen de estar haciendo esto, estamos en una emergencia sanitaria , reclamó la morenista.

En la grabación que fue tendencia en Twitter con etiqueta de #ladycharola, la agente de tránsito y la legisladora discuten por la falta al reglamento de tránsito del estado de México.

–¿Por qué me habla así? –le reprocha la uniformada. –Porque todos los días es lo mismo. Ustedes no respetan al ciudadano, ¿que no se están dando cuenta de lo que están ocasionando? todos los días en todas las esquinas están y los he visto y tengo fotografías, ahorita voy a Presidencia; deme mi credencial”, se queja Carrillo Luna.