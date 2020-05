Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 18 de mayo de 2020, p. 28

Guadalajara, Jal., La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) pidió a la Secretaría de Educación Estatal (SEJ) ponderar la falta de infraestructura tecnológica en comunidades indígenas del norte y el sur jaliscienses, donde prevalecen pobreza, rezago social y aislamiento, factores que obstaculizarán cumplir con las medidas dictadas, luego de que se determinó el 12 de mayo que el actual ciclo escolar concluirá a distancia y sin regreso a las aulas.

La CEDHJ recordó en un comunicado que en la entidad se implementó la plataforma Recrea Digital y se adoptó el programa nacional Aprende en Casa, para continuar con el desarrollo de los programas educativos y proteger la salud de los alumnos y sus familias. Acotó que estos proyectos sólo son factibles donde existe la posibilidad de acceder a recursos tecnológicos como tabletas, computadoras, teléfonos celulares y televisión, recursos que funcionan con energía eléctrica y conexión a Internet .

Por eso demandó implementar otras estrategias educativas en las zonas rurales y comunidades indígenas adaptadas para responder a la realidad geográfica, social, económica, de infraestructura y tecnología.