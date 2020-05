Afp

Periódico La Jornada

Lunes 18 de mayo de 2020, p. a10

Nueva York., Con los conciertos suspendidos debido al coronavirus, el mundo de los videojuegos intenta atraer cada vez más a los amantes de la música con artistas reales dentro de mundos virtuales.

La tendencia ganó impulso en semanas recientes, cuando el ultrapopular videojuego Fortnite presentó al rapero Travis Scott en un universo virtual astronómico, que se puede ver por YouTube.

Según el editor del juego, Epic Games, un total de 27.7 millones de jugadores participaron en las cinco presentaciones del espectáculo de 10 minutos.

A comienzos de mayo, Fortnite lanzó una enorme fiesta virtual con Djs como deadmau5 y Steve Aoki para celebrar el hito de 350 millones de jugadores registrados.

Es bueno para el artista y para el editor , afirmó Dimitri Williams, profesor de la Universidad del Sur de California, en Annenberg, que analiza el impacto de los videojuegos en la sociedad y la economía.

El artista llega a mucha gente a la cual no accedería de manera normal , señaló. En su mayoría hombres jóvenes, una población codiciada en un mundo de medios cada vez más fragmentado .

Para Epic Games es un gran éxito porque es asociado a algo entretenido y real, que aumenta la frecuencia de las visitas a su plataforma, sostuvo Williams.

A mediados de abril, otro videojuego, Minecraft, organizó en su universo un festival virtual gratuito, Nether Meant. Prevé otro este sábado, titulado Block by Blockwest, con el grupo de rock Against the Current, entre otros.

Para Adam Arrigo, director general de Wave, firma especializada en conciertos virtuales, la idea no es recrear algo que podrías hacer en el mundo real, sino valorar el aporte de la tecnología.