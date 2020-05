Israel Rodríguez y Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 18 de mayo de 2020, p. 20

La nueva política eléctrica, plasmada en el resolutivo reciente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), busca mantener confiable el sistema eléctrico, bajo directrices técnicas y operativas, aseguraron ayer especialistas en materia energética.

Santiago Barcón Palomares, vocal del comité de confiabilidad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), afirmó que los organismos empresariales que critican las nuevas disposiciones ni siquiera entienden cómo funciona el sistema eléctrico nacional (SEN).

Consideró que, luego de amagar con interponer una cascada de amparos, las empresas de energías renovables se van a sentar a negociar con el gobierno federal, como ocurrió con los ductos de gas.

La respuesta de esas compañías nacionales y extranjeras al Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del SEN es poco solidaria, porque lo que quieren es que se les compre su energía en un momento en que todos se están apretando el cinturón .

Ingeniero eléctrico por la Universidad Iberoamericana con especialidad en sistemas de potencia, Barcón aseguró: Los que critican no tienen ni idea de lo que están hablando. Es pura percepción .

Coautor del libro Calidad de la energía: factor de potencia y filtrado de armónicas, publicado por McGraw-Hill, agregó que la parte técnica fija la prioridad al despacho y la continuidad, por lo que es correcta.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empieza a reconocer los costos y servicios conexos que ha estado absorbiendo, comunicaciones y reservas, y eso va a hacer menos competitivas las ofertas de las renovables, pero ya deben empezar a vivir en el mundo real y no se puede vivir siempre con subsidios, porque muchas no pagan la transmisión. Esto es, que no les costaba el porteo .

Destacó: México ni pinta en la emisión de dióxido de carbono a escala mundial. Por tanto, no nos desgarremos las vestiduras .

El experto detalló que China y Estados Unidos concentran más de 50 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono a escala global.

Estoy en favor de las renovables, pero tampoco es religión. No es el objetivo del sistema eléctrico. Se debe privilegiar la confiabilidad y calidad, condiciones que no otorgan las energías renovables (eólica y fotovoltaica) , apuntó.

Por su parte, el especialista Ramsés Pech Razo explicó que ahora cada nueva planta de energía renovable, para tener permiso de interconexión, dependerá de la existencia de capacidad para transmitir o distribuir la electricidad en la zona que pretende realizar el proyecto, en un circuito aislado o conectado al sistema nacional.