De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 18 de mayo de 2020, p. 3

La delantera Charlyn Corral abrió la posibilidad de jugar en la Liga Mx en un futuro cercano, aunque dejó claro que todo dependerá de cómo evolucione la situación del torneo femenil tanto en México como en España, donde es parte del Atlético de Madrid.

No creo que tarden tanto en verme jugar en México, tampoco puedo decir cuánto tiempo, sinceramente creo que ahorita va a depender mucho la decisión a futuro de lo que pase (con el Atlético de Madrid), creo que todos estamos con incertidumbre y expectativa , dijo al portal Futfemenil.