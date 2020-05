Afp

Lunes 18 de mayo de 2020, p. 2

Londres. Wayne Rooney, ex estrella del Manchester United y ahora en el Derby County de la segunda división, aseguró que la preocupación no es tanto por nosotros, que siempre tenemos el riesgo de una lesión, sino de llevar el coronavirus a casa e infectar a los que nos rodean. La vida de la gente está en riesgo .

El ex capitán de la selección inglesa criticó también lo poco que se ha consultado a los futbolistas. Algo que me ha sorprendido es lo poco que cuentan nuestras opiniones. La Liga Premier se comprometió con los jugadores (a pedirles opinión), a través de los entrenadores y capitanes. Pero como capitán del Derby, no he recibido ninguna llamada para preguntar qué opinamos sobre una reanudación de la temporada.

Si la Premier espera avanzar en su plan de regresar en junio, la idea está lejos de provocar unanimidad en los jugadores, divididos entre los temores al nuevo coronavirus y la voluntad de volver a la acción.

Todo mundo admite que la cancelación del torneo tendría un desastroso impacto financiero, pero los dirigentes se han comprometido a consultar a los futbolistas en una asamblea general, este lunes, que podría ser decisiva.

¿Van a quitarme dinero?