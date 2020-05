También sé que algunos cantantes del Teatro de Oviedo, España, ensayarán con tapabocas; la verdad no me imagino cómo será eso y si yo pueda hacerlo. Todo es ahora más complejo, juntarnos otra vez a todos será muy difícil.

Refiere que la contingencia la ha afectado como a gran parte de la población mundial: “Me he quedado sin trabajo, así de sencillo, y así será para todos los cantantes, por lo menos siete, ocho meses, o hasta un año.

Es terrible, muy duro, porque para nosotros que trabajamos con la masas, nos cerraron todos los teatros y festivales, en algunos casos, hasta el próximo año. Algunos piensan abrir en septiembre o hasta diciembre, pero todo es incierto. Hasta que exista una vacuna, no se podrá pisar del todo un teatro como antes.

Una de las maneras en que ha sorteado la actual situación, cuenta, es impartiendo clases en línea, además de descubrir su pasión por la cocina y dedicar tiempo a actividades que antes no podía hacer por sus ocupaciones profesionales, como leer, ver películas y meditar.

Admite que, a diferencia de otros colegas y amigos artistas, ella no se ha visto tan afectada en términos económicos por el actual paro de actividades, debido a que sus servicios son pagados en euros y ahorra.

Lamenta lo que ocurre con la comunidad cultural y artística de México y el mundo: “Es terrible lo que pasa, la cultura, una vez más, es lo más golpeado, incluso a escala internacional. En México son muchísimos los artistas que se han quedado sin trabajo, por ser freelance, que viven al día, sin ningún recurso ni respuesta del gobierno”.

Contenta con Verdi; no olvida a Puccini

Ya en lo artístico, María Katzarava se dice muy contenta y satisfecha por sus logros internacionales y el momento en que se encuentran su carrera y su voz. Admite que uno de sus proyectos profesionales es volverse de lleno una cantante especializada en el repertorio verdiano, del cual asegura que es para una soprano todo terreno y requiere muchos años de especialidad.

“Allí me siento muy bien, creo que mi voz se ha acoplado perfectamente a la estructura de Verdi. Sin embargo, no olvido a Puccini, que también me encanta y apasiona; por ejemplo, el de Tosca es uno de mis papeles favoritos, y el de Madame Butterfly, son de mis especialidades. No obstante, sí que me he ido por el repertorio de Verdi, totalmente.”