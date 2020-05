Me preocupa que no ha habido equilibrio ni imparcialidad en ninguna de sus decisiones y que la autoridad laboral no revalore, como han pedido senadores y diputados de Morena, que por encima de cualquier otro interés está el legítimo derecho de todos los mexicanos a estar debidamente informados durante la pandemia , recalcó.

Todo ello, explicó, lo documentó en denuncias tanto penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) como administrativas en la Secretaría de la Función Pública y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto.

Agregó que tres meses después de que llegó a dirigir Notimex, Conrado García huyó, no volvió a aparecer y confía en que pronto lo alcance la justicia. “Pensé que todo había terminado, pero a los pocos meses apareció una señora ligada a él, Adriana Urrea, que había sido despedida por el presunto delito de peculado, se le había denunciado penalmente, pero sin asamblea ni elecciones de por medio se convirtió en la nueva dirigente sindical.

Y lo increíble es que la Secretaría del Trabajo le dio la toma de nota, y cuando pregunté a la titular, Luisa Alcalde, por qué, me contestó que no tenía facultades para investigar si hubo o no elección . Se trata, además, de un sindicato que no tiene ya trabajadores de Notimex.

En otra parte de la entrevista, Sanjuana Martínez rechazó que desde Notimex se usen bots y perfiles falsos en redes sociales para atacar a los huelguistas y a periodistas críticos.

Deploró que desde hace varios días se difunda sin pruebas esa información en un noticiero radiofónico que impulsa Manuel Ortiz Escámez, ex trabajador de la agencia despedido en septiembre pasado por faltas graves, uno de los principales sospechosos de los ciberataques al portal de Notimex y a las cuentas de la agencia en redes sociales.

Por esos hechos se interpuso una denuncia ante la policía cibernética y ahora Ortiz Escámez quiere pasar de victimario a víctima . Sin embargo, aseguró, es junto con otros compañeros despedidos uno de los investigados por interferencia a los sistemas digitales de una agencia del Estado.

Agregó que Ortiz –que no es periodista, sino sociólogo, además de técnico experto en redes, que además de trabajar en Notimex tenía una plaza en la UNAM– está también detrás del acoso digital de que ella ha sido víctima, con montajes de fotografías en las que aparece en bikini o desnuda. Hay otra denuncia penal, precisó, por los más de 100 ataques diarios en su contra con amenazas y campañas de odio hacia ella y los hijos de los periodistas que conforman su equipo.

La directora general de Notimex recalcó que pese a todo ha avanzado en sanear la agencia, sigue operando y va en pos de su transformación. “Rescatamos los géneros periodísticos, creamos la unidad Verificado para desmentir noticias falsas, la unidad de género para temas feministas y el departamento multimedia, y el primero de junio estrenaremos nuevo portal, realmente digitalizado.