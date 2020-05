Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 17 de mayo de 2020, p. 3

La Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer los 324 municipios que podrían iniciar actividades este 18 mayo, si así lo aprueban los gobernadores de las 14 entidades donde se ubican, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien destacó que Oaxaca es el estado con el mayor número de municipios de la esperanza , con 213.

Se trata de los ayuntamientos donde no ha habido casos confirmados en los últimos 28 días (lo que representa cuatro periodos de incubación del virus) y que no tienen vecindad con municipios donde se haya reportado un caso. Se ubican en zonas rurales, lejanos a ciudades medias y grandes, y con una alta dispersión poblacional.

Al presentar el informe técnico sobre el avance del Covid-19, que ayer reportó 5 mil 45 defunciones y que por primera vez la Ciudad de México cayó al cuarto lugar en ocupación de camas con ventilador, López-Gatell explicó que son territorios donde hasta el momento se ha presentado nula o baja transmisión, por lo que puede haber reintegración de las personas a sus actividades convencionales, incluidas las actividades escolares.

No obstante, alertó, “no como antes de la epidemia, sino para transitar a una nueva normalidad”, tras alertar que en urbes como la Ciudad de México y Monterrey, se ha detectado un relajamiento de la sana distancia, al incrementarse tanto la movilidad peatonal como de autos, lo que puede generar riesgos de nuevos brotes.