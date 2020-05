M

éxico vive un momento insólito, aun los mayores no recordamos un episodio igual. Gran parte de la población se ha refugiado en sus viviendas, la circulación de vehículos se ha restringido y también la reunión de personas. Y hay una atroz incertidumbre al comprobar que en esta moderna plaga el número de infectados día a día aumenta y también los muertos. Se supone que de aquí a principios de junio llegaremos al punto más alto de la agresividad de un bicho misterioso y que hasta hoy no tiene forma de ser prevenido ni combatido.

Pero no es un momento tan oscuro como los que vivimos hace apenas hace tres años. No sólo nos sentíamos muy preocupados, sino desesperados. Recuerdo una larga sobremesa al final de 2017, le pregunté a un amigo contemporáneo: Mauricio, ¿cuándo se chingó México? ¿Por qué se nos escapó de las manos?