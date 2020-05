Pide a científicos del SNI donar una parte de sus ingresos

E

n estos momentos difíciles para la humanidad y en particular para México, la solidaridad y el apoyo son pilares fundamentales de nuestra sociedad. Los científicos que pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), somos privilegiados, tanto por nuestro quehacer como por la remuneración que recibimos. Considero que la mayoría de nosotros estamos en la mejor disposición de aportar a la iniciativa del Conacyt de donar estímulos directamente al Patrimonio de la Beneficencia Pública, Secretaría de Salud, cuenta CLABE 002180039577535573, RFC: PBP470326NP2. Todas las iniciativas honestas y transparentes son loables, muchos investigadores han realizado donaciones a diversas instancias.

Si bien existen investigadores y grupos mezquinos que no dan la cara, pero critican con tal de no dar un quinto, me parece que son los menos. Siempre es más fácil decir que recorten aquí o allá a que donen éstos o aquellos. La nota de La Jornada 16/5/20, p.7, puede generar la impresión incorrecta en la población de que los miembros del SNI estamos en esa tesitura. No es así, y si estoy equivocado mis colegas me corregirán. Hay y habrá muchas iniciativas concurrentes, estamos comprometidos a apoyarlas y donar parte de nuestros recursos para que salgamos avante. Somos parte de nuestra sociedad y gracias a ella estamos en la frontera de la ciencia y sin duda queremos retribuir a la sociedad con conocimiento, con recursos o en especie para aliviar en la medida de lo posible este doloroso proceso.

Manuel Fernández Guasti, UAM

N de la R.

Ayer se publicó en la página 26 de este diario que de las 519 muertes ocurridas en Baja California a causa de Covid-19, 432 eran empleados de maquiladoras; esto último fue una interpretación errónea de la información original.

Efectivamente, 519 personas han fallecido a causa de la pandemia, pero de ello no se deriva que 432 hayan sido trabajadores de la maquila, en virtud de que para el sector salud es difícil especificar la actividad desarrollada por los pacientes o precisar el número de contagios y defunciones por sector.

La Secretaría de Salud del estado emitió un cominicado en el cual precisó que hasta ayer se tenía un registro de 435 casos positivos de Covid-19 en el rubro de empleados, trabajadores formales y obreros en la entidad.

Ofrecemos disculpas a la dependencia, a la corresponsalía y a nuestros lectores.

Agradecen a hospital de Pemex en Azcapotzalco por la salud de su hijo

Solicitamos nos hagan favor de publicar en su diario lo siguiente: agradecemos a todo el personal operativo y administrativo del hospital de Pemex, unidad de Azcapotzalco, por el inmenso trabajo y dedicación para la recuperación de la salud de nuestro hijo, Álvaro Gabino Saucedo Sandoval.

Enviamos a ustedes nuestras oraciones y aplausos por su entrega profesional; pediremos al Creador su ayuda para que los proteja y ayude en todo. Nuestro mayor elogio a su gran desempeño.