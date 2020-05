Arturo Valenzuela, director médico de la Secretaría de Salud, explicó que la paciente de 94 años era atendida por un doctor particular que le administró tratamiento sin notificar la sospecha de Covid-19 , ante eso, las trabajadoras decidieron llamar al Hospital General de Ciudad Juárez, porque no podía respirar.

La Secretaría de Salud conoció el brote epidémico cuando las dos mujeres, de 94 y 102 años, fueron trasladadas por paramédicos al hospital, pues tenían insuficiencia respiratoria. La ayuda fue solicitada por empleadas del asilo, porque Kortright ordenó sólo darles paracetamol y durante 10 días las atendió un médico particular.

En tanto, empleadas acusaron a María de la Luz Kortright, directora del albergue, de no prevenir el brote de la enfermedad y evitar que las mujeres fueran llevadas a tiempo al hospital.

La otra mujer, de 102 años, fue atendida por paramédicos la madrugada del martes pasado y llevada al sanatorio con síntomas graves de Covid-19, informó Protección Civil.

Omisión de la directora

Dos trabajadoras del asilo denunciaron en redes sociales que la directora Kortright “no se preocupa por los adultos mayores y ocultó los casos diciendo que las ancianas sólo tenían faringitis. Tampoco procuró darnos los medios adecuados para protegernos.