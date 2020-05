Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 17 de mayo de 2020, p. a10

Lulú Juárez esperaba culminar este año con el cetro mosca del Consejo Mundial de Boxeo. En la cima de la clasificación, era lo lógico después de un par de años de espera; la pandemia alteró sus planes y, como a muchos, la ha situado en una posición difícil, sin ingresos y con pocas probabilidades de normalización en los próximos meses.

A veces siento que el agua me llega al cuello , admite Lulú; en el boxeo ganas si peleas, al estar todo en pausa y no saber cuándo habrá actividad como antes, pues no sabemos qué va a pasar ni cómo le vamos a hacer, no podemos hacer planes .

La espera por la oportunidad de disputar el título que defiende Ibeth Zamora acumulaba dos años. Lulú ya estaba impaciente y en diversos momentos aprovechó para hacerlo notar. Este año parecía que las negociaciones tenían que llegar a un acuerdo y finalmente estar ante el reto de coronarse como su hermana Mariana Barby Juárez.