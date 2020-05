S

er editor es acudir al llamado de los dioses, es una vocación, un apostolado, un inmenso privilegio, entrar al Olimpo de las letras.

Ser editor es señalar al que tiene talento y lanzarlo. Ser editor, es profetizar: Este sí la va a hacer . También es decepcionarse y rechazar.

Recuerdo al impresor holandés Alexander Stolz en México tendiéndome como un diamante su primorosa edición del Adolphe, de Benjamin Constant, en el Fondo de Cultura Económica, y a Arnaldo Orfila Reinal y sus cuidados paternos con el angustiado palabrerío de Fernando del Paso. Ser editor es ser sicólogo y hacerse de cruces para saber cómo tratar a cada bicho-autor. Vicente Rojo fue mi editor y desde entonces nos amamos profundamente, pero yo nunca le di la lata. ¿Cómo será ese genio de Pachuca que se llama Yuri Herrera? ¿Cuál es su lado flaco? Tengo que tratar con pinzas a Carlos Montemayor porque es impredecible . Federico Álvarez, director del FCE en España, me contó que ver a Elena Garro y a Elena Paz entrar al FCE de Madrid era caer en el infierno y nunca tuvo tiempo de meterse debajo de su escritorio.

Ser editor es confrontar a unos y levantarles el ánimo a otros; reunir en una sola persona al siquiatra, al filósofo, al hombre de negocios, al salvador de almas, porque algunos autores amenazan hasta con el suicidio.

Además de llegar a los casi 50 días de pandemia, vivimos la tragedia de tres editoriales mexicanas con una extraordinaria vocación de servicio: Era, Sexto Piso y Almadía, que dirigen Marcelo Uribe, Diego Rabasa y Guillermo Quijas, los tres doctores del alma y benefactores de la humanidad.

A la editorial Era, queridísima, la guardo en el corazón porque Neus Espresate y Vicente Rojo lanzaron a José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis y Carlos Fuentes, piedras de toque de nuestra literatura actual. También, gracias a Paloma Villegas, publicaron el monumental Pancho Villa de Friedrich Katz. Su catálogo es extraordinario, porque, como buenos republicanos, concentraron las luchas sociales de nuestro país. Y la poesía. ( La poesía no se vende ) En la librería Madero, el librero solía decir al que iba entrando: Esto se lo guardé porque estoy seguro de que le va a gustar , y te salvaba la vida. Libreros, editores, magos y cirujanos, médicos del alma, cancerólogos y pediatras ofrecían en sus anaqueles las claves de la felicidad y la curación de todos los males del espíritu que siempre son traidores.

A propósito de Sexto Piso, Diego Rabasa explica: “Los primeros años casi no publicamos a autores mexicanos. Nuestra arrogancia (¿ignorancia?) juvenil nos hacía decir: ‘Queremos trazar un gusto literario muy alto al margen de la nacionalidad de los autores’. Aún no éramos editores: una cosa es configurar un gusto lector que emane de grandes catálogos fraguados en otros países y otra es tener la sensibilidad y el tino para que tus ojos sean los que dictaminen, presenten y den valor a una obra literaria.

“Cuando finalmente tuvimos un poco de experiencia, lanzamos a los primeros jóvenes con la suerte incalculable de que resultaron ser los más importantes de la nueva literatura mexicana: Valeria Luiselli, Carlos Velázquez, Emiliano Monge. Además, contamos con la confianza de plumas consagradas: Margo Glantz, Mario Bellatin, quienes son parte de nuestra aventura editorial.

Luego vinieron más jóvenes igual de brillantes, Daniel Saldaña París, Rodrigo Márquez Tizano, Claudina Domingo, Gabriela Jáuregui y otros, como Fabio Morábito o el gran Luis Felipe Fabre.

–¡Ah, yo amo la poesía de Fabio Morábito!

–Con la pandemia, todo el flujo se ha interrumpido. Las librerías no están pagando. Muy pocas venden a través de sus páginas web. Para que te des una idea, en Argentina rastrearon 120 librerías independientes con servicio de venta en línea –no hablo de cadenas, sino de librerías sin sucursales. En México, no pasan de 10 –más o menos eficaces– que venden a través de sus plataformas web. Eso te da una idea de cuán anquilosado está el mercado en México. Si de por sí tenemos un entorno increíblemente precario porque no hay librerías, con el encierro de la pandemia se agudizó. Además, los flujos de dinero del mundo de la edición, siempre están desfasados.

–¿Cuáles crees que son las consecuencias?

–Las mayores facturas que tenemos en el año, las de las ventas de diciembre, las recibimos seis o siete meses después. Diciembre, el mes de más ventas del año, se cobra en febrero o marzo, a veces hasta abril, y como es una de las facturas más importantes, los ingresos esenciales para nuestra economía llegan muy tarde… Ahora no podemos vender. Si de por sí las empresas editoriales viven con economías muy apretadas, no vender nos pone en una situación insostenible. Con la pandemia, no van a reabrir las librerías pequeñas, porque no pudieron pagar alquileres, tuvieron que despedir a sus empleados y no tienen dinero para pagar las facturas que deben a las editoriales.