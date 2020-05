Siempre ha habido agresiones , explicó un paramédico del ERUM, quien pidió no dar su nombre, y comentó que en las alcaldías del sur como Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta la gente es un poquito más agresiva cuando al hacer la valoración médica y se determina que no requiere hospitalización, los familiares insisten en que se haga el traslado.

Refirió que en esas demarcaciones han llegado a retener a los paramédicos que acuden en motocicletas y les quitan las llaves del vehículo como medida de presión para obligar a que se envíe a una ambulancia.

Ana Paula, técnica médica en operaciones de alto impacto de la unidad de protección civil de una alcaldía al sur de la ciudad, refirió que el área no cuenta con unidades especializadas para el traslado de personas con Covid-19 y si la base no lo reportó como un posible contagio, al llegar y no hacer el traslado los familiares piensan que no lo queremos atender y se ponen beligerantes .