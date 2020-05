Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Domingo 17 de mayo de 2020, p. 28

Miedo, ansiedad, tristeza, desánimo y poca esperanza en el futuro son algunas emociones y sentimientos que han experimentado los jóvenes capitalinos durante el aislamiento social por la pandemia, a tal grado que en algunos casos han tenido la idea de quitarse la vida, afirmó la directora del Instituto de la Juventud, Beatriz Olivares Pinal.

Al ser entrevistada, detalló que en este periodo ha aumentado el número de citas de atención sicológica a distancia que otorga la dependencia. En abril tuvimos 712 y a mitad de mayo ya suman 450 , además de haber atendido 13 casos de intentos de suicidio.

Explicó que los sicólogos de los Núcleos Urbanos de Bienestar Emocional dan pláticas virtuales con apoyo emocional a los jóvenes, para quienes su mayor preocupación es tener miedo a contagiarse o que le ocurra a algún familiar.

También expresan su preocupación por la pérdida del trabajo, ya sea el propio o el de sus padres, así como ansiedad ante el encierro.

“Lamentablemente no estamos acostumbrados a convivir en familia todo el tiempo y el entorno se vuelve violento. Los chicos van a la escuela o salen con sus amigos, pero ahora no pueden y con cualquier situación explotan; lo que proponemos es hacer contratos con la familia, como ‘déjame escuchar media hora la música que me gusta y hacer algo a cambio’”.