En tanto, José Rogelio Pérez, especialista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, reconoció el esfuerzo de reconversión hospitalaria realizado por los gobiernos federal y estatales, pero llamó a mantener la alerta para no saturar los servicios médicos, en particular las unidades de cuidados intensivos.

En el seminario virtual Retos y perspectivas del combate al Covid-19 en México , organizado por el INSP, especialistas destacaron que el sistema de salud del país debe prepararse para seguir enfrentando esta epidemia por varios meses e incluso años, por lo que es necesario no bajar la guardia y tener reservas estratégicas para una posible segunda ola de contagios .

▲ Escena en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza. Foto Pablo Ramos

En cuanto a los tests serológicos, Alpuche Aranda indicó que aquellos que miden la concentración de inmunoglobulinas G y M (IgG e IgM, distintos tipos de anticuerpos en la sangre) tienen mayor utilidad de cinco a 10 días después de la fase aguda de la enfermedad y son los que podrían ayudar a la fase diagnóstica, pero la sensibilidad ha sido muy variable en las innumerables pruebas que existen .

Agregó que hay otras pruebas serológicas, como la IgA en suero, que más bien son para evaluar la memoria de si se tuvo contacto con esta infección o no, pero hay dos conceptos muy importantes: uno es considerar si quiero identificar si se vio al virus o no en cada uno de los individuos o si hay protección o no. En este segundo punto todavía hay incertidumbre en la literatura internacional de qué tanto sólo medir la presencia de un anticuerpo significa presencia de anticuerpos neutralizantes .

Explicó que en conversaciones con expertos de la Agencia de Salud Pública del Reino Unido y de los centros de control de enfermedades se enfatizó que si vas a usar una prueba serológica tienes que saber muy bien para qué la quieres, porque hay diferentes tipos .

Hay unas que tienen mejor sensibilidad, pero se ha visto que correlacionan menos con la presencia de altos niveles de anticuerpos neutralizantes medidos por unas técnicas más sofisticadas, y otras con técnicas que tienen menor sensibilidad, pero que miden más anticuerpos neutralizantes.