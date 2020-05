El funcionario federal explicó que la cifra de decesos es más elevada que la de los mexicanos contagiados porque puede haber casos positivos que no se reporten, y como no se sigue la misma lógica para el conteo de casos y para el de decesos, hay otra capacidad para el registro de muertes, las cuales deben certificarse . En otras naciones hay cuatro mexicanos muertos y 61 contagiados, informó.

Pruebas de laboratorio

Alomía refirió que, de enero a la fecha, en el sistema público se han procesado 128 mil 253 muestras para la detección del virus SARS-CoV-2, de las cuales 70 mil 809 corresponden a las realizadas por la red de laboratorios estatales públicos, incluido el de la Ciudad de México, y 50 mil 775 por hospitales públicos. A estas cifras se suman las pruebas aplicadas directamente por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Manuel Martínez Báez (Indre).

Detalló que hay disponibles 101 mil 900 reactivos químicos, adicionales a la compra que se realizó de otros 300 mil más, lo que permitirá, aludió, continuar la vigilancia epidemiológica. El porcentaje de positividad, indicó, mantiene una tendencia de 36 por ciento en las pruebas aplicadas.

En el caso de los laboratorios del servicio privado, indicó, que los 41 que cuentan con autorización y capacidad técnica han reportado 16 mil 450 resultados positivos, aunque aclaró que no se pueden contabilizar como acumulados, debido a que no hay un seguimiento de si quienes solicitaron la prueba son portadoras del virus y si desarrollaron o no la enfermedad. El funcionario comentó que la tasa de positividad de esas muestras es de 23 por ciento.