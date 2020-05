Afirmó que diariamente recibe un reporte de lo que pasa en los cementerios y estamos buscando que esos trámites tan dolorosos sean en el menor tiempo posible .

Constantemente, añadió, atendemos este asunto y, por eso, cuando salen reportajes alarmistas, tenemos nuestra conciencia tranquila; si no fuese así, no podríamos dormir, no podríamos descansar .