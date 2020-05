De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de mayo de 2020, p. 4

Una semana después de que cuatro medios internacionales publicaron reportajes sobre un sub-registro en el número de cifras de fallecidos en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian. The New York Times, The Washington Post, The Financial Times, El País, muy famosos pero sin ética , señaló.