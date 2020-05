El encuentro virtual con el secretario de Hacienda fue encabezado por el propio Herrera y el gobernador panista de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, presidente de la Conago, uno de los 11 mandatarios panistas que chantajean con abandonar el pacto de coordinación fiscal si el gobierno federal no les reparte equitativamente recursos presupuestales.

n el entendido de que no puede repartir lo inexistente, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, notificó a los mandatarios estatales que si saben contar, pues que en el presente año no cuenten con 89 mil millones de pesos en participaciones a estados y municipios, dada la reducción de los ingresos federales en el primer trimestre de 2020.

Es la historia de todas las entidades: los mandatarios no hacen el menor esfuerzo por incrementar sus respectivos presupuestos con captación local; sólo estiran la mano, en el entendido de que si la Federación no les provee de más recursos –porque no los hay– chantajean a discreción, porque ampliar la captación local les implicaría una creciente factura política (para ellos y sus respectivos partidos).

Junto con Mendoza Davis participó el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, también panista, en su calidad de coordinador de la Comisión de Hacienda de la Conago. En el caso de esta entidad, 83 por ciento de sus ingresos los aporta la Federación; sólo nueve centavos de cada peso provienen del cobro local de impuestos y ocho centavos de otros conceptos.

Ese mandatario pertenece al grupo de 11 gobernadores panistas que, un día sí y el siguiente también, amenaza con algo: sea por una mayor derrama de recursos federales, junto con el chantaje de abandonar el pacto fiscal, por el nombramiento de superdelegados o por lo que se les ocurra.

Y como sus 10 correligionarios, Francisco Domínguez cotidianamente se queja de que no alcanza el dinero que llega desde el centro, pero se da el lujo (un par de semanas atrás) de prestar el helicóptero del gobierno estatal (al que, como tomadura de pelo, bautizaron el constituyente y que, oficialmente, debe ser utilizado como ambulancia aérea) a la Diócesis de Querétaro para que un sacerdote sobrevolara los 18 municipios de la entidad y repartiera bendiciones a su feligresía desde las alturas y a costillas del presupuesto de la entidad. Entonces, para los mochos sí hay dinero, pero no para lo importante.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, en el caso de Nayarit, 95 por ciento de su ingreso proviene de la Federación (apenas tres centavos de cada peso del presupuesto de la entidad se captan localmente y dos por otros conceptos”).

cfvmexico_sa@hotmail.com