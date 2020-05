Pide ayuda a Robledo para mantener pensión

aestro Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, me dirijo a usted porque es mi última esperanza de ser atendida. Comprendo que estamos en medio de una pandemia y que es grande la demanda de atención médica. En 2018 se me desprendió la retina del ojo izquierdo (agujero macular grado 4) y perdí la visión central; además tengo desprendimiento de vítreo y catarata en el ojo derecho, lo cual me dificulta la visión y me impide realizar mi labor de editora. Recibí dictamen para pensión temporal por invalidez en julio de 2018 y deben revaluarme el próximo 7 de junio. El 24 de febrero pasado en Salud en el Trabajo la doctora me dio un pase para el oftalmólogo. Fui al HGZ 1A (Venados) y me regresaron a la clínica aduciendo que sólo hay un oftalmólogo. Regresé a la UMF 19. Me informaron que me hablarían. El 14 de mayo me llamaron para decirme que fuera a las 15 horas por el pase a la coordinación. Allí me dijeron que tenía que haber ido a las 9 horas porque la cita era ese mismo día a las 15 horas en el HGZ 1A. La doctora me aseguró que ella me dio la información correcta. Maestro Robledo estoy mal de la vista, pero mi oído funciona y estoy lúcida. Solicito su ayuda porque la pensión se interrumpirá y es el único ingreso con que contamos en mi hogar.

María del Socorro Ortiz Mendieta. Nº de Seguridad Social 8882 6408 101. Contacto 55-3420-2321

Maestros, generadores de conciencia

El inolvidable Eduardo Galeano solía comentar: libres son quienes crean, no copian, y libres son quienes piensan, no obedecen. Enseñar es enseñar a dudar .

Eduquemos para crear seres libres, niños y niñas, que pregunten, que cuestionen, y no únicamente obedezcan las reglas de un sistema que ha sido desigual y corrupto.

Prosigamos haciendo la revolución de las conciencias.

Un abrazo enorme con cariño para las maestras y maestros, los verdaderos!

Arturo García Alcocer

Por bono completo del Día del Maestro

A las autoridades educativas y al presidente Andrés Manuel López Obrador, como maestra de educación media superior, hago público lo siguiente: el bono del Día del Maestro es un logro del gremio que recibimos en la primera quincena de cada mes de mayo, en esta ocasión, sin embargo, justificándose en la pandemia de Covid-19, lo han depositado incompleto. En voz de mis compañeros, solicitamos transparencia, no más desvíos de recursos, alto a la transgresión. Que la sociedad se entere, durante este confinamiento de sana distancia , hemos cumplido jornadas de trabajo y de capacitación extensas y desgastantes.