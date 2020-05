E

l retorno a las actividades económicas, sociales y educativas, una vez que se hayan superado las etapas de mayor riesgo de la pandemia de Covid-19, presenta, como la propia resolución del problema, un carácter incierto. Es apropiado, pues, decir que el fin de la contingencia no dará paso a una vida pública como la que hemos conocido hasta ahora, sino a una nueva normalidad , porque resulta difícil prever cuáles serán las secuelas que el traumático proceso que la enfermedad habrá dejado en las relaciones institucionales, sociales y personales de nuestro país (y de todos los afectados por el coronavirus).