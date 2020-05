Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 16 de mayo de 2020, p. 25

Montevideo. El fallido proceso de paz en Colombia es un fracaso de la humanidad, porque los políticos no están dispuestos a resolver conflictos, sino que invierten constantemente en presupuesto militar, dijo ayer el ex presidente uruguayo Pepe Mujica (2010-2015) durante la quinta reunión del Grupo de Puebla, realizada por videoconferencia.

Existe una falta de voluntad política de quienes dirigen a Colombia para cumplir con un acuerdo costoso que en realidad puso mucho por el camino, porque de haber triunfado este proyecto de paz había una carta de racionalidad hacia el futuro de conflicto de la humanidad; no es un fracaso de Colombia, es un fracaso de la humanidad entera.

Agregó que Colombia está pagando un precio alto , que siempre es enfrentado por los sectores más débiles de la sociedad.