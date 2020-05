▲ Autoridades de Salud de Nuevo León informaron que el ciclo escolar 2019-2020 concluirá por medio de clases virtuales, los estudiantes ya no regresarán a las aulas en lo que resta de este periodo. La secretaria de Educación estatal, María de los Ángeles Errisúriz, señaló que “la decisión es seguir con las clases en línea, dando continuidad muy puntual al programa Escuela TV. En la imagen, una escuela en la zona conurbada de Monterrey. Foto Cuartoscuro

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de mayo de 2020, p. 28

Oaxaca, Oax., Al día de hoy no hay condiciones de seguridad sanitaria en las más de 14 mil escuelas públicas del estado de Oaxaca para el regreso a las aulas este 1º de junio , aseguraron integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en respuesta a los anuncios emitidos por el gobierno federal y el mandatario Alejandro Murat Hinojosa, en los que anunciaron el reinicio de actividades en los denominados municipios de la esperanza .

En un comunicado se puntualizó que en la mayoría de las más de 14 mil escuelas de educación básica que existen en la entidad, no se tienen los servicios básicos como agua potable o energía eléctrica, además de que no tienen servicio médico, ni siquiera se cuenta con botiquines; además su infraestructura es precaria, por lo tanto consideraron que no hay condiciones para reanudar las clases.

En tal sentido, la gremial apuntó que no se reanudará el ciclo escolar en tanto no existan pruebas científicas de que la contingencia sanitaria haya concluido, pues el magisterio oaxaqueño debe actuar con responsabilidad y no poner en riesgo a los más de un millón 300 mil estudiantes de nivel básico en Oaxaca, pero además añadieron que, de ser necesario, el ciclo escolar 2019-2020 deberá darse por concluido si la situación continúa de esta manera, pues lo más importante es privilegiar la vida y salud de los estudiantes.

En Magdalena Tequisistlán, uno de los 203 municipios de Oaxaca que no tiene registro de contagios por Covid-19, según la Federación, sus autoridades anunciaron que continuarán con las medidas de prevención y descartaron regresar a la normalidad el 18 de mayo próximo.

La demarcación de origen chontal se ubica a 203 kilómetros de la capital de Oaxaca, y su población de unos 7 mil habitantes acataron las medidas, sobre todo con el filtro que vigila el ingreso de personas y automóviles particulares y de empresas, por lo que caminan confiados en sus calles y avenidas.